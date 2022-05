Alpini, "solo segnalazioni, non risultano denunce a polizia su presunte molestie"

Attualità

Rimini

| 15:19 - 07 Maggio 2022

Un momento della cerimonia di inaugurazione dell'Adunata degli Alpini.



Non ci sono reazioni ufficiali da parte dell'Associazione Nazionale Alpini sul caso delle presunte molestie verso donne da parte delle penne nere presenti in città per l'adunata. Dagli ambienti dell'associazione si sottolinea che si tratta di segnalazioni sui social e non di denunce alle forze dell'ordine. Per di più - viene aggiunto - chiunque può comperare un cappello alpino su una bancarella, per quanto non originale, e utilizzarlo per sfruttare malamente il clima di festa scambiando l'Adunata per una sorta di Oktoberfest. La quasi totalità dei soci dell'Ana ha più di 38 anni, visto che l'ultima chiamata di leva è stata quella della classe 1984. "Se chi si comporta male è più giovane - viene fatto notare - è difficile che sia veramente un alpino".