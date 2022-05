Lezioni di lingua italiana per gli ucraini accolti, proseguono i corsi a San Giovanni

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 14:49 - 07 Maggio 2022



A fine aprile sono partite le lezioni di italiano per ucraini a San Giovanni in Marignano, organizzate grazie all'associazione Davide Pacassoni, alle Maestre Pie che ospitano il percorso e alla collaborazione della Caritas.

Il corso si svolge tre giorni alla settimana per tutto il mese di maggio ,in modo da garantire piena autonomia e integrazione della popolazione ucraina accolta a Marignano. "Un ringraziamento a tutti coloro che stanno rendendo possibile il progetto, in particolare Anna Pedoni, Claudia Campolucci, Olena Grechka, Uliana Voitsekhivska, Anastasia Chura, Mariana Nikitchuk", commenta l'amministrazione comunale.