Calcio Promozione: I tabellini della 25esima giornata del Girone F

Sport

Rimini

| 18:37 - 08 Maggio 2022

Promozione Girone F tabellini 25esima giornata.





Sampierana - Misano 1-2



SAMPIERANA:

In panchina:

All. Barontini.

MISANO:

In panchina:

All. De Argila.



ARBITRO: Arrigoni di Ravenna.

RETI: 37' pt Fabbri L., 15' st Londero aut., 32' st Chiusano.

NOTE:



Sant'Ermete - Due Emme 1-2



SANT'ERMETE: Dente, Baffoni, Merendino (40' st Canducci), Righetti, Gattei Colonna, Braschi, Sartini (18' st Bonetti), Betti (25' st Benvenuti), Mezgour (15' st Albini), Fuchi, Noschese.

In panchina: Romani, Donini, Deniku, Bonifazi, Marcaccio.

All. Santi.

DUE EMME: Golinucci, Mingozzi (38' st Cattedra), Montesi M., Averardi, Giordani, Yabre, Altieri, Mazzoli, Montesi R. (40' st Canali), Rossi (20' st Santantonio), Giacobbi.

In panchina: Ceccaroni, Taioli, Allou, Ulivi, Bucci.

All. Rossi A.



ARBITRO: Alberani di Ravenna

RETI: 20' pt Fuchi, 43' pt Montesi R., 10' st Montesi M.

AMMONITI: Righetti, Gattei Colonna.

ESPULSO: Noschese.

CRONACA: passa in vantaggio il S.Ermete con Fuchi che deposita in rete dopo un triangolo con Mezgour. Pareggia la Due Emme ad un minuto dall'intervallo con Riccardo Montesi servito in profondità e bravo a battere Dente nell'uno contro uno. Il gol della vittoria arriva da Marcello Montesi su azione d'angolo.



Torconca - Asar 3-1



TORCONCA:

In panchina:

All. Vergoni.

ASAR:

In panchina:

All. Vanni.



ARBITRO: Salliu di Faenza.

RETI:

AMMONITI:



Verucchio - Spontricciolo 0-0



VERUCCHIO:

In panchina:

All. Nicolini.

SPONTRICCIOLO:

In panchina:

All. Forchino.



ARBITRO: Zauli di Imola.

RETI:

AMMONITI:



Granata - Gambettola 1-5



Gatteo - Novafeltria 1-3



GATTEO: Pagano, Giunchi (32' st Zambito), Cordatore M., Mercuri, Cordatore S., Berti (32' st Ennoamani), Essaki, Consalvo (1' st Mohamed), Acciarri (12' st Stanev), Perazzini, Matteoni (15' st Tappi Imolesi).

In panchina: Platia, Rupil, Guadalupi, Zahir.

All. Pessina.

NOVAFELTRIA: Andreani, Soumahin, Pavani, Frihat, Valentini (8' st Alpino), Amadei (11' pt Sartini), Niang, Baldinini, Vivo (8' st Bindi), Boschetti (34' st Toromani), Radici (26' st Rizzo).

In panchina: Cappella, Crociani, Lapenta, Mahmutaj.

All. Giorgi.



ARBITRO: Utili di Faenza

RETI: 3' pt aut. Pagano, 7' pt Perazzini, 16' pt aut. Cordatore S., 44' st rig. Rizzo.

AMMONITI: Boschetti, Cordatore S., Essaki.

ESPULSO: Mercuri.

NOTE: angoli 3-3, recupero 2' pt e 6' st.



Pietracuta - Bellaria Igea Marina 4-1



CLASSIFICA: Pietracuta 55, Torconca 52, Gambettola 48, Misano 46, Sampierana 36, Bellaria e Novafeltria 35, Sant'Ermete 33, Verucchio 30, Asar e Due Emme 29, Granata e Spontricciolo 22, Gatteo 11.