Calcio Promozione: Novafeltria, tris al Gatteo e salvezza matematica (1-3)

Sport

Gatteo

| 18:29 - 08 Maggio 2022

L'undici iniziale del Novafeltria.



Gatteo - Novafeltria 1-3



GATTEO: Pagano, Giunchi (32' st Zambito), Cordatore M., Mercuri, Cordatore S., Berti (32' st Ennoamani), Essaki, Consalvo (1' st Mohamed), Acciarri (12' st Stanev), Perazzini, Matteoni (15' st Tappi Imolesi).

In panchina: Platia, Rupil, Guadalupi, Zahir.

All. Pessina.

NOVAFELTRIA: Andreani, Soumahin, Pavani, Frihat, Valentini (8' st Alpino), Amadei (11' pt Sartini), Niang, Baldinini, Vivo (8' st Bindi), Boschetti (34' st Toromani), Radici (26' st Rizzo).

In panchina: Cappella, Crociani, Lapenta, Mahmutaj.

All. Giorgi.



ARBITRO: Utili di Faenza

RETI: 3' pt aut. Pagano, 7' pt Perazzini, 16' pt aut. Cordatore S., 44' st rig. Rizzo.

AMMONITI: Boschetti, Cordatore S., Essaki.

ESPULSO: Mercuri.

NOTE: angoli 3-3, recupero 2' pt e 6' st.



GATTEO Il Novafeltria conquista la certezza matematica della permanenza in Promozione, senza dover affrontare i playout, nel giorno di quella che è stata probabilmente la peggior prestazione stagionale. Sul campo del già retrocesso Gatteo, in campo con diverse seconde linee, i gialloblu conquistano la decima vittoria in campionato grazie anche a due autoreti. La prima al 3': cross di Pavani, il giovane portiere classe 2003 Pagano esce e blocca, ma perde la sfera che carambola in rete. Quattro minuti dopo i locali pareggiano con una potente punizione di Perazzini che supera Andreani. Ancora il Gatteo sfiora il raddoppio con una conclusione dal limite di Perazzini che termina di poco fuori, ma i giallorossi si fanno nuovamente male da soli al 16': cross di Baldinini, Simone Cordatore anticipa il proprio portiere infilando in rete. La frazione si chiude con il Novafeltria alla ricerca del tris: alla mezz'ora Baldinini non capitalizza un favorevole occasione, alzando troppo la mira sopra la traversa. Al 42' è Boschetti a non sfruttare un triangolo chiuso con Baldinini. Tre minuti dopo Baldinini di testa mette nuovamente alto. Nella ripresa Giorgi è costretto a sostituire anche il secondo centrale difensivo: dopo Amadei, alza bandiera bianca per infortunio Valentini. É un Novafeltria non proprio sul pezzo, con il Gatteo che ne approfitta per rendersi pericoloso con i tiri da fuori di Perazzini: il primo deviato in corner da Andreani, il secondo non lontano dall'incrocio dei pali, il terzo alzato sopra la traversa dall'attento portiere gialloblu. Con il passare dei minuti il Novafeltria riprende le misure agli avversari e gestisce il vantaggio, trovando nel finale il rigore del tris: fallo su Sartini e trasformazione dagli undici metri di Rizzo. Dopo due stagioni interrotte dal Covid, la terza si conclude in festa per il Novafeltria: squadra solida e organizzata, grazie al meticoloso lavoro di mister Giorgi, che ha avuto nella fase difensiva il suo punto di forza.