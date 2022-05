Covid Rimini: 226 casi, un decesso. In 7 giorni -16,7% di positivi

Attualità

Rimini

| 15:35 - 08 Maggio 2022

Bollettino Covid 8 maggio 2022.



Nel riminese si registrano 226 nuovi casi di positività al Sars-CoV-2. In totale questa settimana sono stati 1547. Una settimana fa erano 1857 (calo quindi del 16,7%).



Nel nostro territorio si registra il decesso di un 87enne, 4 le persone ricoverate in terapia intensiva (dato stabile). In regione 3.298 nuovi casi, con tasso di positività al 22,8%, e 5 decessi, età media 84 anni.



I ricoveri in Regione rimangono 34 in terapia intensiva, a fronte di 2 nuovi ricoveri e 2 dimissioni, mentre nei reparti Covid salgono a 1217 (+14).