Alpini Rimini, le strade chiuse questo weekend. Zona rossa, zona arancione e mezzi pubblici

13:26 - 07 Maggio 2022

Un passaggio degli Alpini in piazza Tre Martiri.



Nella giornata conclusiva dell'Adunata degli Alpini (domenica 8 maggio) saranno in vigore importanti limiti alla circolazione stradale. E' il giorno dell'attesa sfilata: per lo svolgimento, una parte della città di Rimini sarà divisa in zona rossa e zona arancione. Il Comune di Rimini invita comunque a lasciare a casa l’auto e usare i mezzi pubblici.



Il servizio del Metromare, da giovedì 5 a domenica 8, si attiverà con frequenze intensificate ed estensione di orario di servizio. La linea 4 e la linea 11 saranno potenziate con corse aggiuntive ed estensione di orario. I servizi di trasporto saranno incrementati con ulteriori servizi di navetta nella giornata di domenica 8 maggio. Il servizio è attivo dalle ore 6 alle ore 23 con frequenza ogni 10′.



La zona mare è chiusa al traffico: l’area Rossa è l’area a mare della ferrovia, da via Destra del Porto a via Catania a Rivazzurra, include anche l’area di ammassamento che interesserà le vie Regina Elena (da Piazzale Gondar a Piazzale Toscanini), Chiabrera (da via Firenze alla rotonda SettembriniMarradi); Firenze, Mazzoni (da Piazzale Gondar a via Portofino); via Portofino.



La zona rossa scatta per l’intera giornata di domenica (a partire dalla mezzanotte di oggi, fino alla mezzanotte di domani). Sarà off limits anche alle auto dei residenti e ai mezzi pubblici, con il divieto di circolazione a tutti i veicoli. All’interno sarà vietato anche l’accesso di mezzi di approvvigionamento per le attività e i pubblici esercizi presenti; vietato anche il transito dei mezzi già stazionanti all’interno dell’area. Stesso disco per gli hotel: vietata la mobilità con auto e altri mezzi dalle attività alberghiere all’interno della zona.



L’area arancione è un’area di pre-filtraggio, adiacente alla zona rossa e quindi sopra la ferrovia, che dalla stazione continua includendo via Roma, via Ugo Bassi e via Melucci fino a via dei Martiri, in corrispondenza di via Catania. In quest’area sarà ammessa la mobilità in condizioni di necessità esclusivamente per i residenti. Le zone sono presidiate dalla polizia locale.



Il programma del weekend a Rimini



Sabato 7 maggio



Ore 12 - Lancio dei paracadutisti, Parco XXV Aprile;



ore 14 - Apertura dello stadio al pubblico, Stadio Neri, piazzale del Popolo 1;



ore 15 - Ingresso 33 fanfare, Stadio Neri



Ore 16 - Messa, Stadio Neri;



ore 17 - Inni delle 33 Fanfare, Stadio Neri;



ore 18 - Saluto del sindaco di Rimini e del Presidente nazionale Ana a tutte le autorità, al Cdn e ai Presidenti di Sezione, Teatro Galli, piazza Cavour 22.



Domenica 8 maggio



Ore 8 - Ammassamento;



ore 8.50 - Onori alla massima autorità;



ore 9 - Inizio sfilata;



a seguire il Passaggio della stecca, lo Spegnimento del tripode e l'Ammainabandiera.