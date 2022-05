FOTO Alpini, la sfilata per le vie di Santarcangelo della brigata Cadore

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:04 - 07 Maggio 2022

Gli Alpini della brigata Cadore.



Questa mattina (sabato 7 maggio) la fanfara della brigata alpina "Cadore", dopo aver ricevuto il saluto della sindaca Alice Parma a nome di tutta la città di Santarcangelo, è stata protagonista della cerimonia di onore ai caduti in piazza Ganganelli, seguita da una sfilata lungo le vie del centro.

Molto ampia la partecipazione della cittadinanza, che si è riunita in piazza Ganganelli e ha seguito il corteo lungo tutto il suo percorso. Questa sera alle ore 21,30 la fanfara della brigata "Cadore" sarà al Supercinema per un concerto di cori e musiche alpine.