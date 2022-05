Da Rossella Cappadone a Majuri, le uscite di maggio per il Collettivo Funk di Rimini

Attualità

Rimini

| 12:43 - 07 Maggio 2022

Rossella Cappadone.



Prosegue l'attività discografica di Collettivo Funk, l'etichetta con sede a Rimini nata nel 2010 da un'idea del musicista e produttore Marcello Sutera.



Specializzata nella produzione e promozione di progetti musicali, ogni mese sforna brani di artisti consolidati ed emergenti ed oggi - per numero di album prodotti, artisti, brani in catalogo e streaming Spotify - è uno dei punti di riferimento più autorevoli nel mondo della musica.

Proprio ieri, per Tok music by Collettivo funk e Clockbeats - dopo il grande successo di "Colombiani" - è uscito "Tarantell", il nuovo brano di Mario Basile. Sempre all'insegna del sound napoletano mantecato questa volta da ritmi latini, il brano nasce per smitizzare i personaggi iconici dei Narcos presi a riferimento dai giovani di oggi.



Il 12 maggio, invece, esce "insomnia", nuovo lavoro del riminese Omni - all'anagrafe Andrea Lippo - uno dei giovani artisti più promettenti della scena romagnola. Dopo le collaborazioni con la casa discografica Massive Art Studios, il brano - prodotto da Collettivo Funk e Clockbeats - parla di una relazione d'amore con una ragazza che, col tempo, per le circostanze della vita, diventa un "rapporto a distanza". Ma nonostante tutto il legame resta saldo...



Il giorno dopo, il 13 maggio, distribuito da ADA (Warner), esce "DNA" di Loredana Mauri - in arte Majuri - artista romana che approda al grande pubblico dopo un lungo percorso artistico tra palchi rock e piste da ballo house. Compositrice, autrice e producer di musica elettronica da oltre 20 anni, ultimamente si è fatta conoscere con brani come "Festivalbar" e "Lasciami qui" che hanno spopolato nei club e nelle radio.

Particolarmente apprezzata da esperti del mondo dance-pop, come Jovanotti che l'ha voluta sul prestigioso palco della tappa riminese del "Jova Beach Party" o come Albertino che ha inserito i suoi brani in diversi programmi sia di radio M2o che di Radio DeeJay. O come Bertallot che ha già proposto diverse volte il suo singolo "Lasciami qui" all'interno del suo programma streaming "Cassa Bertallot" ed infine da Dj Ralf che l'ha voluta nella rosa di artisti della sua storica etichetta discografica Laterra.

Il nuovo brano (DNA) è prodotto dal riminese Carlo Pacioni in collaborazione con DF Group, Collettivo Funk e Clockbeats.



Tra i brani più attesi di questa primavera, il 18 maggio esce la nuova canzone di Rossella Cappadone "Noi è una Bugia". Dopo l'incontro con il maestro Bocelli, la giovane cantante napoletana è attesa da diversi progetti discografici e per lei già si vocifera di una partecipazione alla prossima edizione di Sanremo Giovani.