Sindacati, sospeso sciopero per ex Officine Grandi Riparazioni

| 12:28 - 07 Maggio 2022

La sede Omcl Trenitalia di Rimini.

La Filt-Cgil, la Fit-Cisl e la Uiltrasporti hanno deciso di sospendere lo sciopero indetto per lunedì 9 al fine di difendere le attività degli ex Ogr di Bologna e Rimini, ora Omc Trenitalia Bologna e Omcl Trenitalia Rimini. La scelta dei sindacati - spiegano gli stessi in una nota - è legata alla riunione, avvenuta ieri, presieduta dal Prefetto di Bologna ed alla presenza della Questura, dell'assessorato ai Trasporti dell'Emilia-Romagna, dei vertici di Trenitalia e Trenitalia-Tper durante la quale "sono stati condivise le basi per la definizione di accordi che potranno tutelare produzione ed occupazione nelle officine di Trenitalia Omc dell'Emilia-Romagna". Nel dettaglio, viene evidenziato dalle organizzazioni sindacali, "nel garantire il mantenimento dei volumi occupazionali negli stabilimenti di Bologna e Rimini, verrà internalizzato il secondo livello di manutenzione dei materiali Rock e Pop di Trenitalia-Tper nell'officina di Trenitalia Omc di Bologna, valorizzando il know-how tra le due Società. Per l'Omcl di Rimini si prospetta un percorso di riconversione nel medio periodo con nuove e diverse lavorazioni". Ora, sottolineano ancora i sindacati, emerge "la necessità di trovare un accordo a livello aziendale integrando" quanto emerso dall'incontro con assunzioni di personale per Bologna ed investimenti e valorizzazioni infrastrutturali per Rimini, aspetti imprescindibili" .