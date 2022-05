Adunata degli alpini: la macchina del trasporto pubblico funziona a pieno regime

Attualità

Rimini

| 11:58 - 07 Maggio 2022

Trasporto Adunata Alpini.

L’Adunata degli alpini è la colonna sonora del weekend in provincia di Rimini e a San Marino e alla convivialità e partecipazione ai tanti eventi in programma contribuisce anche il forte utilizzo del trasporto pubblico.



Il programma di navette e il potenziamento delle linee condiviso fra Start Romagna e Comune di Rimini sta funzionando secondo le attese e i numeri ne danno conferma.

Nella giornata di ieri il Metromare ha effettuato 277 corse e trasportato 30.000 persone, dimostrandosi un servizio rapido, puntale e affidabile per il trasferimento tra Rimini e Riccione.



Nella giornata di oggi, sabato 7 maggio, nella quale si prevede un ulteriore incremento delle persone in circolazione, il Metromare sta viaggiando a pieno regime, con 8 filobus in servizio.

Servizio potenziato anche per le linee 4 e 11, per le quali si stanno eseguendo sin dal primo mattino corse aggiuntive.



Addetti d’esercizio e gruppo controllo di Start Romagna sono presenti sul territorio nelle vesti di facilitatori, per fornire tutte le informazioni necessarie all’utenza.

La centrale operativa integrata sta gestendo il servizio e vigilando affinché tutto fili liscio con quattro addetti sempre presenti per oltre venti ore consecutive. Al momento non si segnalano criticità.