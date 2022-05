Giornata Mondiale della Croce Rossa, bandiera issata in Municipio a Riccione

Attualità

Riccione

07 Maggio 2022

La consegna della bandiera in municipio.

Domenica 8 maggio si celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa. La festività cade il giorno della nascita di Henry Dunant, considerato il fondatore dell’associazione. Il Comune di Riccione ha aderito alla giornata in cui si festeggia il lavoro di soccorso svolto quotidianamente da milioni di volontari in tutto il mondo. La sindaco Renata Tosi ha incontrato ieri pomeriggio una delegazione di volontari della Croce Rossa, sezione di Riccione, e ricevuto la bandiera, issata davanti al Municipio. Il sindaco ha ringraziato i rappresentanti della CRI per il servizio e l’impegno dell’associazione profusi a favore della comunità in ogni occasione, di bisogno o emergenza.