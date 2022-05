Adunata Nazionale alpini, Soroptimist dona una tensostruttura per iniziative di soccorso per le emergenze

Attualità

Il taglio del nastro della sede.

La tensostruttura donata dal Soroptimist International d’Italia come previsto dal protocollo d’intesa firmato lo scorso marzo con il Dipartimento della Protezione Civile è stata inaugurata, giovedì 05 maggio, a Rimini in occasione dell’adunata nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini (Ana). Sarà proprio Ana a prendersi in carico, tecnicamente e operativamente, della gestione della tensostruttura che verrà utilizzata per iniziative di attività di soccorso e sollievo alle popolazioni civili in occasione di calamità naturali e di situazioni di natura emergenziale.



"Solidarietà, responsabilità civica e un forte impegno a fianco della Protezione Civile e dell’Associazione Nazionale Alpini nelle calamità e nelle emergenze umanitarie, questo il nostro impegno così come siglato dal protocollo d’intesa - commenta Giovanna Guercio, presidente di Soroptimist International d’Italia - la donazione della tensostruttura è solo il primo passo di una collaborazione che ci vedrà impegnate, come sempre per ogni progetto dell’Associazione, in azioni concrete a difesa e supporto dei più vulnerabili. Il nostro aiuto è quanto mai necessario in questi drammatici mesi di guerra che hanno costretto migliaia di persone, soprattutto bambini, donne e anziani, a lasciare la loro terra e cercare rifugio nel nostro Paese. È nostro dovere star loro accanto». Presenti alla cerimonia anche alcune socie del club di Rimini".