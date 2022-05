Sciame d'api tra le tombe, paura per la gente in visita ai defunti

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 08:33 - 07 Maggio 2022

Le api su un loculo del cimitero.

Paura in cimitero per un grosso sciame d'api posizionato tra una tomba. Sul posto sono intervenuti gli esperti che, dopo aver indossato maschere e guanti speciali, hanno avviato lo speciale “aspira-api” che permette di raccoglierle senza ferirle. "È un fenomeno che si verifica ormai tutti gli anni, in primavera, quando comincia ad alzarsi la temperatura - spiegano dal comune di San Giovanni in Marignano -. Tra maggio e giugno arrivano le api e cominciano a raggrupparsi nei paraggi delle tombe. L'importante è non spaventarsi, avvisare gli uffici comunali e, soprattutto, non uccidere questi preziosi insetti".