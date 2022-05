Moto, CIV: Delbianco (SBK) e Zannoni (600CIV) in pole a Vallelunga

Sport

Rimini

| 03:07 - 07 Maggio 2022

Il round 2 della nuova stagione del CIV dall'Autodromo di Vallelunga ha emesso i primi verdetti, con la sessione di qualifiche ufficiali svoltasi in condizioni meteo complicate, caratterizzate dalla pioggia che cadeva a intermittenza sull'asfalto del tracciato intitolato a Piero Taruffi.



Ottimo inizio di weekend per l'Aprilia Nuova M2 Racing in Sbk, con tre piloti nelle prime quattro posizioni della Q1. A firmare il miglior tempo è stato Alessandro Delbianco (1'38.366), inseguito a +0.171 di distacco dalla Honda DMR Racing di Flavio Ferroni. Dietro di lui, distanti rispettivamente +0.889 e +1.068 dal crono di Delbianco, hanno chiuso i suoi compagni di team: Alex Bernardi e Doriano Vietti Ramus, fratello di Celestino, impegnato nel mondiale Moto2. Sesto tempo (1'40.323) per Randy Krummenacher, all'esordio nel CIV Sbk con il Keope Motor Team Yamaha dopo aver recuperato dai guai fisici che lo hanno tenuto lontano dal round 1. Più distaccati i tre leader di campionato: Canepa 15°, Vitali 7° e Pirro 12°.



In Moto3 è stato Nicola Carraro a firmare il best lap. Il pilota We Race-SM POS Corse BeOn ha fermato le lancette sull'1'43.450, distaccando di quasi un secondo il primo dei suoi inseguitori, il pilota Pata Talenti Azzurri FMI Cesare Tiezzi (AC Racing Team BeOn), leader in classifica generale. Terzo tempo (1'44.650) per l'alfiere del Gresini Racing, Biagio Miceli.



Una Ducati al comando nella SSNG, quella Schacht Racing By Barni del danese Simon Jespersen, autore del miglior tempo in Q1 (1'39.062), seguito a soli due millesimi da Massimo Roccoli (Promo Driver Organization Yamaha). Terzo crono, a 51 centesimi da Jespersen, per il pilota Pata Talento Azzurro FMI Matteo Patacca (Renzi Corse Ducati). Nella 600CIV, autore del miglior tempo è stato il leader in classifica generale Kevin Zannoni su Yamaha del Team Rosso e Nero (1'39.561), seguito da Marco Bussolotti su Axon Seven Team Yamaha (1'40.046) ed Emanuele Pusceddu su J. Angel Racing Team Yamaha (1'40.275).



Doppietta AC Racing Team nella Premoto3. Il miglior crono è andato al leader in classifica, Leonardo Zanni (1'49.781), seguito a soli 21 centesimi dal compagno di team Giulio Pugliese e da Mattia Romito (Pasini Racing Team 2WheelsPoliTo), con quest'ultimi che hanno realizzato lo stesso identico crono (1'49.802). Da segnalare come tutti e tre i piloti siano parte del progetto Pata Talenti Azzurri FMI.



Best lap nella Ss300 per lo spagnolo Oscar Nunez Roldan sulla Kawasaki del TMF Guerreri Racing Team (2'04.839). Distante solo 5 millesimi ha chiuso il pilota Box Pedercini Corse su Kawasaki, Leonardo Cavalieri (2'04.844), con il cileno Frank Carreno del Team GP3 Ad 11 su Kawasaki terzo a +0.865 da Nunez Roldan. Solo 22esimo tempo per Matteo Vannucci (AG Motorsport Italia Yamaha Yamaha), leader in classifica generale.