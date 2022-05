Basket B, RivieraBanca chiude la regular season: ecco la LUISS Roma

Sport

Rimini

| 03:02 - 07 Maggio 2022

Ultima giornata del girone C in arrivo per RivieraBanca Basket Rimini che domenica 8 maggio alle ore 18 al PalaFlaminio s'appresta a terminare la sua regular season, prima di tuffarsi nell'avventura playoff, contro LUISS Roma, formazione attualmente decima in classifica con 28 punti (record: 14-15). All'andata i biancorossi espugnarono il PalaLuiss per 52-69.

I laziali hanno raggiunto l'obiettivo salvezza con anticipo, frutto di un campionato molto positivo soprattutto nella seconda parte. La formazione allenata da coach Andrea Paccariè, composta da studenti universitari, propone un roster lungo con diversi giocatori di qualità, anche se nelle ultime settimane ci sono stati diverse partenze: in primis Domenico D'Argenzio, ora in casacca biancorossa con RBR, oltre al capitano Marco Pasqualin e Di Bonaventura.

RivieraBanca in cabina di regia fronteggerà la guardia classe 2000 Andrea Zini, autore di 7 punti all'andata dove si segnò poco da entrambe le parti; ad aiutarlo uno dei giocatori più esperti per la LUISS, il pari ruolo classe 1998 Cesare Barbon, in campo per quasi 20' di media durante questa stagione.

Salendo di centimetri, completa il reparto esterni la guardia/ala classe 2000 Riccardo Murri, autore sin qui di 8 punti di media oltre a 3.4 rimbalzi catturati. Il pericolo pubblico numero uno si chiama Marco Legnini, ala classe 1996 arrivato a stagione in corso che può giocare sia da esterno che come lungo: per lui un contributo di 10.7 punti a partita (in meno di 25') oltre ad una buona presenza a rimbalzo con 5.2 arpionati.

Il jolly di Coach Paccariè è la guardia/ala classe 1999 Matija Jovovic, spesso utilizzato come lungo atipico: giocatore con ottime doti sia fronte che spalle canestro, resta oltre 26' in campo nei quali produce 9.4 punti e quasi 2 rimbalzi offensivi a partita, offrendo una buona presenza sotto le plance.

Reparto lunghi molto folto per i laziali: i due totem sono Francesco Buzzi e Matteo Converso, centri rispettivamente classe 2000 e 1998 che si sono spartiti il ruolo durante la stagione. Completano il roster il centro classe 2002 Davide Tolino e l'ala/centro classe 2000 Cristopher Egwoh, uno degli ultimi arrivi in casa LUISS Roma.