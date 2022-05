Calcio, il portiere riminese Marco Carnesecchi vola in serie A con la Cremonese

Sport

Rimini

| 02:50 - 07 Maggio 2022

Carnesecchi con la maglia della Cremonese (foto dalla pagina Facebook del club).



Un calciatore riminese vola in serie A. E’ il portiere della Nazionale Under 21 di mister Nicolato di proprietà dell’Atalanta, Marco Carnesecchi (classe 2000, è nato l’1 luglio), che con la maglia della Cremonese raggiunge la massima serie. Un traguardo tagliato venerdì sera grazie al successo della squadra grigiorossa a Como per 2-1 e alla sconfitta del Monza sul campo del Perugia, che vale il secondo posto. I ragazzi di Pecchia centrano la promozione dopo 26 anni dall’ultima volta in ci c’era un altro calciatore riminese, il bomber Andrea Tentoni.

Carnesecchi ha iniziato ha giocare nel Bellariva (“un giorno serviva un portiere per la partitella, sono andato in porta per caso e non sono più uscito. Mi diverte ancora giocare fuori” raccontò in una intervista alla Gazzetta) e nel Sant’Ermete per poi passare nel 2009 al Cesena. A 17 anni il club bianconero lo cedette all’Atalanta. E’ stato anche convocato per degli stage dal Ct Mancini nella Nazionale maggiore. Protagonista di un’ottima stagione a difesa dei pali della Cremonese è seguito – rilancia Sportmediaset - da club di serie A come Lazio e Fiorentina.

Intanto il Pisa dell’ex giocatore e mister del Rimini Luca D’Angelo si gioca la massima serie ai playoff.