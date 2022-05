Attualità

Rimini

| 22:42 - 06 Maggio 2022

L'Adunata nazionale degli alpini è sempre una festa, e non c'è festa senza musica. Ecco un momento di allegria, dall'Inno Nazionale alla musica house in centro storico a Rimini. Divertimento e baldorie in una "discoteca" improvvisata a pochi passi da Piazza Cavour. Il video di un nostro lettore.