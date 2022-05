Calcio RSM, sabato il ritorno del turno preliminare

Sport

Repubblica San Marino

| 19:19 - 06 Maggio 2022

Alex Toccaceli in azione.

Domani La Fiorita, Tre Penne, Tre Fiori e Virtus - ossia le quattro squadre qualificate di diritto ai quarti di finale di campionato - conosceranno le rispettive avversarie. I nomi di queste ultime usciranno dalle sfide di ritorno dei confronti del Turno Preliminare. Uno di questi ultimi ha già preso una direzione netta dopo i 90’ di mercoledì scorso: la Libertas ha battuto 5-0 il Domagnano e, forte anche del posizionamento in classifica, vanta praticamente un tesoretto di sei reti da gestire sui Lupi: la squadra di Cardini concentrerà i propri sforzi nel soffocare le ultime resistenze avversarie e potrebbe, ragionevolmente, compiere anche qualche scelta guardando già al di là di questo turno del torneo, sempre con tutte le cautele del caso. Sarà, questo, uno dei due incontri che saranno trasmessi in diretta sulla piattaforma TITANI.TV. L’altro sarà quello che vedrà opposte Fiorentino e Folgore, con i Rossoblù avanti di due reti dopo il primo round e determinati ad affossare ulteriormente i campioni in carica, che a loro volta avranno bisogno di mettere in piedi una rimonta complicata che li porti a condurre con almeno due gol di scarto sui rivali, requisito minimo per far valere il privilegio del posizionamento nella regular season, rammentando che questa fase del torneo non prevede l’opzione dei tempi supplementari.



Se le due sfide di Acquaviva e Montecchio vedono da una parte una squadra in grado di gestire un vantaggio e dall’altra una costretta all’inseguimento, partiranno da una situazione di perfetta parità, invece, le quattro formazioni impegnate sui manti di Dogana e Domagnano. Il pareggio all’ultimo respiro di Palazzi ha reso il Faetano in grado di farsi bastare una ‘X’ anche nella sfida di ritorno, mentre il San Giovanni – che non avrà Giacomo Conti, espulso nella gara di andata – dovrà necessariamente vincere per prolungare la propria permanenza nel torneo. Rientra dalla squalifica il tecnico rossonero Marco Tognacci, mentre quello gialloblù, Danilo Girolomoni, sarà ancora in tribuna per scontare la quarta ed ultima gara negatagli dal Giudice Sportivo. Nei minuti conclusivi è arrivato anche il pareggio del Pennarossa, a cancellare quell’ 1-0 di rigore che stava consentendo al Murata di annullare il vantaggio avversario nel posizionamento della regular e di poter giocare con minori patemi d’animo – relativamente, almeno – i 90’ del ritorno. Come per il Faetano, anche il Pennarossa potrebbe trarre massimo vantaggio da un pareggio, domani.