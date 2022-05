Dopo due anni riapre l’hotel Chiara di Viserbella. Sarà dedicato ai lavoratori stagionali

Attualità

Rimini

| 17:47 - 06 Maggio 2022

L'esterno dell'hotel Chiara.

A breve sarà riaperto l'hotel Chiara di Viserbella, destinato a ospitare i lavoratori stagionali di Rimini Nord: sarà gestito da Pixel, cooperativa di comunità locale. La struttura ricettiva era chiusa da due anni: la famiglia proprietaria non riusciva a trovare un gestore, finché non si è fatta avanti la cooperativa viserbellese, che un anno fa aveva avviato progetti quali l'apertura del negozio "Sapori di quartiere" e la riapertura della gelateria Chloe, oltre a prendere in gestione l'area parcheggio. "L’hotel ospiterà i lavoratori principalmente delle aziende del turismo, garantendo un alloggio dignitoso e pulito, con i servizi necessari a trascorrere al meglio le ore di relax lontano dal lavoro", spiega una nota della cooperativa, che aggiunge: "Una delle problematiche principali per le attività economiche era la mancanza di alloggi di qualità dove far riposare i propri lavoranti, perché un collaboratore riposato e felice è sicuramente un compagno di lavoro più produttivo e profittevole per la propria attività".