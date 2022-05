Chef internazionali e Pizza d’oro: premiato il riminese Antonio Petrini

Attualità

Novafeltria

| 07:41 - 08 Maggio 2022

Il panificatore/pizzaiolo Antonio Petrini.



Si è svolto martedì 3 maggio il meeting 2022 organizzato da NIPfood (Nazionale Italiana Pizzaioli), prestigiosa azienda di formazione culinaria. Per l'occasione la premiazione dei Nip World MasterChef provenienti dall’Italia e dall'estero. Durante l’evento, svoltosi all’hotel Dante di Cervia, sono stati premiati i numerosi operatori della ristorazione fra pizzeria, bakery e cucina.



Tra i premiati spicca il premio conferito al riminese Antonio Petrini, che ha ricevuto la nomina di MasterChef internazionale Nip nel settore panificazione/pizzeria; oltre al premio Pizza d'Oro, assegnato ai pizzaioli che si sono distinti per alta professionalità nel periodo 2019/2022.



Antonio, 27 anni, ha intrapreso la carriera da panificatore nel 2018 dopo essersi laureato in economia dell'impresa, decidendo di seguire il cuore e gettarsi verso la sua vera passione. Ha lavorato come fornaio e insegue ora il sogno di aprirsi una propria attività. Attualmente è istruttore Nip per il settore pane/pizza. I suoi risultati parlano chiaro, il territorio ha una vera e propria eccellenza dell'arte bianca: l'arte del pane e della pizza.



nic.gue.