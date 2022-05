Violenza di gruppo a Borgo Maggiore: nei guai due giovani sammarinesi

Cronaca

Repubblica San Marino

| 17:05 - 06 Maggio 2022

Il centro storico di San Marino.



Due ventenni sammarinesi sono stati rinviati a giudizio per l'accusa di violenza sessuale di gruppo, per fatti avvenuti l'11 aprile 2021 a Borgo Maggiore. Come riporta la Tv di Stato sammarinese, gli imputati dovranno rispondere anche di violenza o minaccia contro l'autorità, inosservanza di ordine legittimo dell'autorità, bestemmia e offesa a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i giovani presero di mira una minorenne nei pressi dei portici di Borgo Maggiore, facendole subire delle molestie sessuali. A lanciare l'allarme furono alcuni passanti: i due imputati cercarono di dileguarsi, opposero resistenza alle forze dell'ordine intervenute. I genitori della minore si sono costituiti parte civile, rappresentati dall'avvocato Stefano Pagliai.