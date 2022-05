Rimini, stanziati 110.000 euro per il bonus psicologo: ecco chi ne beneficerà

Attualità

Rimini

15:47 - 06 Maggio 2022

L'assessore Kristian Gianfreda.





Il distretto socio sanitario di Rimini Nord ha approvato ieri (giovedì 5 maggio) il bonus psicologo, un contributo economico per permettere ai cittadini di intraprendere percorsi di psicoterapia. La misura, del valore totale di 110.000 euro, integrerà i contributi del governo nazionale. "Questo significa che come territorio potremo allargare la platea di beneficiari, includendo in questo aiuto di carattere economico un numero ancora più ampio di destinatari. Probabilmente siamo gli unici a farlo a livello locale con una operazione ad hoc", evidenzia con soddisfazione l'assessore alle politiche sanitarie del comune di Rimini, Kristian Gianfreda.



Il bonus è rivolto a chi presta assistenza a persone autosufficienti (70.000 euro totali) e agli adolescenti (40.000 euro): "Per quanto riguarda i primi, a segnalarlo deve essere o l’assistente sociale o il diretto interessato allo sportello sociale, mentre, sul fronte dei ragazzi, a presentare la domanda dovrà essere o un Centro per le Famiglie o lo sportello di ascolto scolastico", precisa Gianfreda, secondo cui "la richiesta dei cittadini di un bonus psicologo rompe stereotipi e tabù che per tanti anni, e in parte ancora oggi, hanno stigmatizzato il tema del benessere psicologico, relegandolo a dei piani inferiori della scala delle priorità della sanità".