Santarcangelo, aggiornato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparanza

| 15:21 - 06 Maggio 2022

Nei giorni scorsi la Giunta del Comune di Santarcangelo di Romagna ha approvato l’aggiornamento 2022/24 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, strumento di programmazione e verifica sull’attività dell’ente previsto dalla normativa nazionale.



Il Piano è composto da quattro documenti, il principale dei quali consiste nella Valutazione del livello di rischio corruttivo per ciascun procedimento amministrativo dell’ente, con la definizione e la programmazione delle relative misure organizzative necessarie a prevenire tale rischio.



Ulteriori allegati sono rappresentati dal Programma triennale per la trasparenza e l’integrità – che riporta l’elenco degli obblighi di pubblicazione di documenti e atti all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” sul sito del Comune – e il Codice di comportamento dei dipendenti, con disposizioni puntuali per la prevenzione del rischio corruttivo.



Gli ultimi due documenti allegati al piano sono il Piano delle performance con gli indirizzi per il Piano esecutivo di gestione 2022, dal momento che Anac richiede espressamente di integrare gli obiettivi anticorruzione con quelli di performance, e l’Analisi del contesto interno ed esterno in cui opera l’ente, aggiornato dopo l’adesione alle Rete per l'integrità e la trasparenza.



Insieme agli altri strumenti di programmazione citati, in ogni caso, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza dovrà essere sostituito a breve dal nuovo Piano integrato di attività e organizzazione (Piao), istituito dalla normativa nazionale lo scorso anno, la cui entrata in vigore è stata tuttavia posticipata rispetto alla scadenza inizialmente definita.