Basket C Silver, per i Titans parte la serie playoff con Recanati

Sport

Repubblica San Marino

| 14:58 - 06 Maggio 2022

Dini in azione.

Countdown agli sgoccioli per l’inizio della serie con Recanati, con la palla a due di domenica 8 alle 20 che si avvicina sempre di più. Si giocherà ad Acquaviva e non al Multieventi, con le due squadre pronte a battagliare per conquistare le tre vittorie necessarie a passare il turno.



Coach Porcarelli, cominciano i playoff…

“E capita che siamo di fronte a Recanati di Massimo Padovano. La mia prima partita senior è stata contro di lui e ora per la mia prima serie playoff abbiamo di fronte Massimo. E' una coincidenza particolare, ma sapevamo che la possibilità che potesse accadere c’era. Nell’ultimo anno qui di Massimo eravamo diretti ai playoff e ora ci ritroviamo di fronte in questa occasione nel 2022. Conosce bene diversi giocatori di questa squadra e conosce anche me. Chi di noi due conosce meglio l’altro? Il tempo che abbiamo passato insieme alla fine non è stato lunghissimo, a conti fatti. Poco tempo per scoprire tutti i suoi segreti e io alleno in prima persona a livello senior in definitiva da poco. Ora ci ritroviamo di fronte per questa serie tutta da scoprire”



Che tipo di serie sarà?

“Recanati è una squadra che vale più del settimo posto in classifica e che ha avuto problemi durante l’anno che gli hanno impedito di scalare qualche posizione in più. Non sono stati sempre al completo, ora mi sembra che stiano bene. Non dobbiamo partire dal presupposto di trovarci di fronte una “settima”, ma una formazione di valore alto che ad esempio ha battuto l’Attila a domicilio. In definitiva conterà tanto da quanto si farà canestro, da quanto si difenderà e dall’atteggiamento in campo. Giochiamo in casa e da qui non deve uscire col referto rosa nessuno. Che poi si vinca in maniera brillante, sporca, allo scadere o per qualsiasi altro motivo interessa relativamente. Credo che la prima caratteristica di questa serie sia la questione mentale. Teniamo l’attenzione alta e partiamo”.



Il campo di gioco non sarà il Multieventi ma la palestra di Acquaviva…

“Quest’anno è la prima volta che ci giochiamo e ci siamo anche allenati pochissimo lì, quasi per niente. È sempre casa nostra, ma si avvicina più a un campo neutro rispetto al Multieventi. Noi però dobbiamo portare a casa la partita, dobbiamo vincere”



Qual è la situazione degli acciaccati?

“Stiamo valutando Raschi, che è stato a riposo in Coppa, di lì ragioneremo su tutta la situazione. Vedremo negli ultimi allenamenti chi utilizzare”



Sarà una serie con partite ogni due o tre giorni. Come valuti questo ritmo?

“Sono playoff ed è giusto che sia così. È il ritmo corretto per serie di questa lunghezza. Va bene anche che si giochi sempre di domenica e che l’infrasettimanale sia di mercoledì. Cominciamo a giocare”.