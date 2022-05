Rimini, film con sottotitoli in ucraino per portare i piccoli profughi al cinema

Attualità

Rimini

| 14:34 - 06 Maggio 2022

Una scena del film.



A partire dal 14 maggio, per tre sabati consecutivi, verrà proiettato in differenti sale di Rimini il film ‘Il lupo e il Leone’, che, per l’occasione, avrà i sottotitoli in ucraino, così da permettere anche ai giovani ucraini e alle loro famiglie di partecipare a questa iniziativa all’insegna del ritorno in sala e della socialità. L’obiettivo è infatti favorire la partecipazione dei bambini alla vita culturale della città e far tornare i più piccoli a vivere la magia del grande schermo. Si intitola ‘Insieme al cinema’ ed è la nuova iniziativa promossa dagli Assessorati alla Cultura e alla Protezione sociale del Comune di Rimini, in sinergia con il Centro per le Famiglie e con la collaborazione di tre esercenti cinematografici.



La pellicola scelta è ‘Il lupo e il leone’, un film adatto sia ai bambini che agli adulti firmato dal regista Gilles De Maistre. Al centro della storia, le avventure di due amici inseparabili, un cucciolo di lupo e un cucciolo di leone. L’appuntamento è il 14 maggio al Cinema di Tiberio, il 21 maggio al Cinema Multiplex Le Befane e il 28 maggio al Cinema Fulgor, sempre alle ore 15.



“Insieme al cinema è un’iniziativa attorno alla quale abbiamo lavorato molto: trovare la traduzione del parlato in lingua ucraina non è stato un lavoro immediato, ma abbiamo voluto farlo. Rimini, per la sua storia, è la terra del cinema, di Fellini, ed è giusto che tutti, soprattutto i piccoli e le famiglie che sono meno esposte alla vita cultura della città o che stanno attraversando un momento di difficoltà, possano godere delle emozioni del grande schermo", spiegano l’assessore alla Protezione sociale del Comune Kristian Gianfreda e il responsabile della Cineteca di Rimini Marco Leonetti.