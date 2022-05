Tennis, Alessandra Mazzola vince il trofeo 'Città di Bellaria'

Sport

Bellaria Igea Marina

| 14:18 - 06 Maggio 2022

La premiazione della finalissima dell'Open del Ct Venustas.

Alessandra Mazzola firma la terza edizione del torneo nazionale Open femminile “Città di Bellaria” organizzato dal Circolo Tennis Venustas di Igea Marina, dotato di un montepremi di 4.000 euro.

In finale la 2.2 riccionese, testa di serie n.2, ha battuto piuttosto nettamente per 6-4, 6-0 Anastasia Piangerelli, 2.4 portacolori del Tc Lumezzane, testa di serie n.4. La finalissima era inizialmente in programma sui campi del Circolo Tennis Venustas ma per il maltempo è stata spostata sui campi indoor del Tc Viserba.

Match-clou completamente dominato dalla giocatrice di casa perché Alessandra Mazzola, da quest’anno portacolori della Coopesaro Tennis, si allena e fa parte del team agonistico del Tc Viserba. La riccionese poteva vincere anche prima, malgrado abbia chiuso il match in poco più di un’ora, perché nel primo set era avanti 5-2, prima di una piccola rimonta della sua avversaria fino al 4-5. Ma qui in avanti la romagnola ha inanellato otto games consecutivi che le hanno consegnato il titolo. La finale è stata arbitrata dal giudice di sedia Andrea Bellelli, le premiazioni sono state effettuate dalla presidente del Ct Venustas, Elisa Vandi.

Intanto avanza, sempre sui campi del Ct Venustas di Igea Marina, il torneo nazionale di 4° categoria maschile, il trofeo del Gelso che torna dopo due anni di stop per la pandemia. 2° turno: Gianluca Tamburini (4.6)-Gianluigi Bardeggia (4.4) 6-4, 6-4, Nicolò Giacobbi (Nc)-Francesco Visino (4.5) 6-2, 6-1, Davide Salvatorelli (Nc)-Perluigi Salvi (4.5) 6-2, 7-5, Davide Farolfi (4.4)-Federico De Luigi (4.4) 6-3, 3-6, 12-10, Andrea Bellelli (4.4)-Lucio Gori (4.6) 6-2, 4-6, 10-6, Emanuele Giorgetti (4.4)-Luca Ravaglia (4.4) 6-2, 6-3, Simone Sanzani (4.6)-Pietro Torreggiani (4.5) 6-0, 6-0, Amerigo Vitali (4.4)-Andrea Lombardini (4.4) 6-4, 7-5, Samuele Cardinali (4.6)-Cristian Morelli (4.4) 6-1, 6-0, Fabio Nicolella (4.5)-Luca Sanzani (Nc) 6-1, 6-0. 3° turno: Ivan Pompili (4.3)-Simone Cicognani (4.3) 6-3, 6-1, Adriano Amadio (4.2)-Luca Gianessi (4.5) 6-2, 7-5, Marcello Gasperini (4.5)-Massimo Bianchini (4.3) 6-3, 6-2, Gabriele Crociati (4.4)-Massimo Benvenisti (4.2) 3-6, 6-4, 10-6, Alberto Zattini (4.2)-Paolo Santarini (4.4) 6-4, 6-2. 4° turno; Luca Vitali (4.3)-William Di Marco (4.1, n.14) 7-5, 6-3.