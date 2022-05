Calcio, tre under obbligatori in Eccellenza e Promozione: 2004, 2003 e 2002

Sport

Rimini

| 14:12 - 06 Maggio 2022



Alla luce del Consiglio Direttivo tenutosi nella giornata di ieri, il Consiglio Regionale ha deliberato, in seguito alla pubblicazione del comunicato ufficiale n. 15 della Lega Nazionale Dilettanti del 7 aprile 2022, la disciplina di utilizzo dei giovani calciatori per la stagione sportiva 2022/2023. Il Consiglio ha preso atto dell’esito del sondaggio tra le società pubblicato sul cu 86 del 27 aprile 2022 ed in particolare, per le categorie Eccellenza e Promozione, è stato deciso di sancire l’obbligo di utilizzo, oltre che di un calciatore classe 2003 e un calciatore classe 2004 come da normativa nazionale vigente, di un ulteriore calciatore classe 2002. Quanto ai campionati di competenza regionale di Prima Categoria, sara’ obbligatorio un calciatore classe 2002 .

Il Consiglio ha anche affrontato il tema del prossimo campionato Juniores. Facendo riferimento alla normativa prevista sempre dal comunicato ufficiale n.15 della LND di cui sopra, il Consiglio inoltrerà richiesta alla Lega Nazionale Dilettanti per aumentare a 4 (anziché i 3 previsti a livello nazionale) il numero dei calciatori “fuoriquota” dell’anno 2003 nel campionato Juniores regionale ed aumentare a 6 (anziché i 4 previsti a livello nazionale) il numero dei calciatori “fuoriquota” dell’anno 2002 nel campionato Juniores provinciale. La normativa definitiva verrà pubblicata sul comunicato ufficiale una volta ottenuta la prescritta autorizzazione della LND.