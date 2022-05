Rimini, donazione Alpini alla fondazione che assiste i malati di tumore

Attualità

Rimini

| 14:07 - 06 Maggio 2022

Il momento della consegna.



Attesissima dopo due anni di stop forzato, la 93^ Adunata Nazionale degli Alpini - che si tiene a Rimini e San Marino fino a domenica 8 maggio – si è aperta ieri (giovedì 5 maggio), allo Stadio Neri di Rimini, con un momento di solidarietà nel solco della tradizione che vede gli Alpini da sempre operosi e a disposizione della comunità per importanti servizi, come si è potuto vedere anche in questi due anni difficili di pandemia.



Durante la cerimonia allo Stadio Neri, infatti, l'Associazione Nazionale Alpini ha consegnato alla delegazione di Fondazione ANT a Rimini un importante contributo economico a sostegno dell’attività di assistenza medico-specialistica gratuita che medici, infermieri e psicologi della Fondazione portano ogni giorno a casa di 3.000 persone malate di tumore in tante parti d’Italia, anche nel territorio di Rimini. "È per noi motivo di grande orgoglio essere stati selezionati tra i destinatari di questo generoso contributo da parte dell’Associazione Nazionale Alpini, un’istituzione che incarna lo spirito di servizio e il senso stesso della solidarietà – commenta Raffaella Pannuti, presidente di Fondazione ANT - Sono particolarmente contenta che questo avvenga durante un evento di tale portata e in una città, Rimini, dove abbiamo fortemente voluto essere presenti con le nostre attività di assistenza medico-specialistica a casa dei pazienti oncologici".



L’Adunata Nazionale è l’evento più importante della vita associativa dell’Ana e fa convergere in una sola località nell’arco di pochi giorni centinaia di migliaia di penne nere provenienti da tutto il mondo, accompagnati da schiere di famigliari e amici. A Rimini e San Marino quest’anno le penne nere festeggeranno un’altra grande ricorrenza, ovvero il 150° anniversario di fondazione del Corpo degli alpini, avvenuta a Napoli nel 1872.