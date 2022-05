Rimini Calcio chiude sconfitto ma felice: le immagini della festa del Neri

Sport

22 Maggio 2022

Al Romeo Neri si chiude la regular season per il Rimini, sconfitto 2-0 dal Lentigione: nella foto 1 della gallery la rete di Adusa. É stata comunque una giornata di festa, non solo per la consegna della coppa per la vittoria del girone D di Serie D. Il Rimini ha infatti ricordato lo storico patron Bellavista, a quindici anni dalla sua scomparsa, con la consegna di un mazzo di fiori alla moglie Leila. I tifosi biancorossi hanno partecipato numerosi alla festa del Neri e non è mancato uno striscione (foto 2) per chiedere, ancora una volta, l'avvicinamento della Curva Est al campo. Al fischio finale invasione di campo e il bagno di folla per i giocatori biancorossi, autori di una stagione trionfale. Presenti anche il sindaco Jamil Sadegholvaad e l'assessore allo sport Moreno Maresi.



Rimini - Lentigione 0-2



RIMINI (4-3-3): Piretro; Kamara (7' st Deratti), Cuccato, Panelli, Contessa (32' st Pietrangeli); Pari, Tanasa, Callegaro (26' st Germinale); Pecci (14' st Gabbianelli), Mencagli, Arlotti (20' st Piscitella).

In panchina: Marietta, Tonelli, Greselin, Ferrara.

All. Gaburro.

LENTIGIONE (4-3-1-2): Galeazzi; Canrossi (15' st Esposito), Bonetti, Zagnoni (7' st Casini), Tarantino; Martino, Staiti (13' sr Cuoghi), Agyemang; Sanat (29' st Formato); Adusa (18' st Bouhali), Sala.

In panchina: Sodano, Iodice, Caprioni, La Vigna.

All. Serpini.



ARBITRO: Castellone di Napoli.

RETI: 46' pt Adusa, 45' st Formato.

AMMONITI: Canrossi, Panelli