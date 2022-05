Rimini-Seravezza 3-0. Gaburro: 'Tranquillità e testa le armi vincenti'

Sport

Marco Gaburro





Il Rimini, sotto lo sguardo del sindaco Jamil Sadegholvaad, vince ed è ad un passo dal traguardo. Manca un punto e sarà serie C e con la promozione in tasca sarà interessante sapere quali saranno gli sviluppi societari per la nuova stagione fin qui rimasti sottotraccia se non altro per scaramanzia. Ad esempio, il Consorzio di più imprenditori annunciato a febbraio dal dg Peroni, si è realizzato? Altrettato dicasi per il mister Marco Gaburro. Vedremo.

La vittoria sul Seravezza non è mai stata in discussione e il Rimini è arrivato all'appuntamento – come sottolinea il tecnico Marco Gaburro – con la testa giusta.



“Alla vigilia le parole d'ordine erano tranquillità da un lato e testa dall’altro, la squadra è stata brava ad interpretare al meglio il messaggio che ho lanciato – dice Gaburro - Non era una partita da dentro o fuori, non bisognava cioè cercare i tre punti a tutti i costi, ma era una partita da giocare con la testa e noi lo abbiamo fatto e penso si sia visto dal da fuori. Sono contento per i ragazzi dopo quel che è sucecsso solo qualche giorno fa a Carpi. Oggi abbiamo fatto una partita molto più intelligente, senza sbilanciarci mai e senza mai farci prendere mai in mezzo: è quello che serve in questo momento”.

Il gol in avvio ha aiutato...



“Ce lo siamo andati a prendere con una bellissima verticalizzazione, una gran giocata di Tonelli in area. Ripeto: è frutto di come sono arrivati a questa partita. Abbiamo dato continuità alla fase di possesso talmente tanto che nel secondo tempo abbiamo concretizzato”...

Il più è fatto.



“Molto è fatto. Penso che, lo abbiamo visto anche oggi, le partite vanno giocate. Sappiamo che abbiamo tutto quello che serve per andarci a prendere il punto nelle prossime due parttite. Siamo fiduciosi, concentrati. Guardiamo avanti”.

Esulta Lorenzo Contessa, autore del secondo gol, schierato al posto di Haveri. “Sono molto contento, mi meritavo questa gioia dopo un anno un po’ difficile per me e dedico questa rete ai miei genitori. Siamo scesi in campo con la mentalità giusta”.



L'attaccante Federico Mencagli ha messo in discesa il match con la rete in apertura: “E' stato un gol importante per me e soprattutto per la squadra. Venivamo da tre giorni complicati e fin da giovedì ci siamo detti che sarebbe stato importante sbloccare il match prima possibile e così abbiamo fatto. Nei 90 minuti il nostro succrsso non è mai stato in discussione: eravamo presenti fisicamente e di testa e si è vista la differenza di qualità tra le due squadre”.



Manca solo un punto per la promozione aritmetica. “Manca poco, dobbiamo affrontare questa settimana con concentrazione ma anche con gioia perché possiamo raggiungere un obiettivo al quale lavoriamo da agosto e che ci stiamo meritando - continua Mencagli - Domenica prossima andiamo a sasso Marconi con l’obiettivo di vincere e chiudere il discorso”.