Calcio D, Rimini in C. Mister Gaburro: 'E' stato un capolavoro di tutti. Stagione esaltante'

| 18:50 - 15 Maggio 2022

Marco Gaburro concentrato prima del fischio iniziale, con l'immancabile sigaro prepartita (foto Venturini).

A fine partita a Sasso Marconi esplode la festa con centinaia di tifosi in campo ad esultare e ad intonare canti a squarciagola assieme ai giocatori. Il tecnico Marco Gaburro a caldo commenta davanti alle telecamere della tv: “E’stato un campionato che abbiamo vinto domenica dopo domenica ed onore anche a Ravenna e Lentigione che hanno lottato fino alla fine, il nostro bottino di 87 punti credo sia eloquente e forse è un record che la terza sia a 80 punti ad una giornata dalla fine, questo per dire della difficoltà del campionato. Siamo stati avanti dalla prima giornata, la squadra ha compiuto un capolavoro e con lei tutte le altre componenti a cominciare dalla società che non ci ha mai fatto mai mancare nulla”.

Gaburro ha belle parole anche per i tifosi: “Bellissima la cornice di pubblico di oggi qui a Sasso Marconi, ma non è la prima volta che i tifosi ci hanno seguito numerosi in trasferta con tanta passione. La loro vicinanza, il loro calore è stato fondamentale per centrare l’obiettivo”.

Un riminese doc come Scott Arlotti, alla terza promozione in biancorosso, esclama: “E’ una gioia enorme. E’ una giornata spettacolare, un applauso ai nostri tifosi veramente grandi. Abbiamo raggiunto un sogno e dimostrato di esser un grande gruppo”.

Il presidente Alfredo Rota: “E’ una grande soddisfazione per me e tutta la società, la squadra e lo staff tecnico, i tifosi. ‘ una grande soddisfazione che premia il lavoro di squadra. Avverto che attorno a noi c’è una certa vicinanza e non mi riferisco solo ai tifosi: si avverte girando per la città, nei contatti con le istituzioni, il sindaco. Ora dobbiamo metterci a lavorare per il futuro in silenzio perché a parlare devono essere i risultati”.