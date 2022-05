Serie D, Borgo San Donnino e Progresso retrocesse in Eccellenza

Sport

Rimini

22 Maggio 2022

Ultima goprnata di campionato. Verdetti: dopo il Rimini promosso in Serie C, Tritium, Borgo San Donnino e Progresso retrocesse in Eccellenza, spareggio per la salvezza tra Bagnolese e Sasso Marconi, ai playoff Ravenna-Athletic Carpi e Lentigione-Bagnolese.



RISULTATI

Aglianese-Bagnolese 0-2 (28' Cocconi, 58' Michael)

Alcione Milano-Sasso Marconi 0-1 (74' Jassey)

Athletic Carpi-Serravezza Pozzi 6-2 (15' Bolis, 17' Togola, 18' Ghizzardi, 61' Cavalli, 69' Villanova, 73' Raffini, 76' Benedetti, 83' Boccaccini)

Correggese-Forlì 0-0

Borgo San Donnino-Progresso 1-1 (37' Abelli, 67' Marchetti)

Fanfulla-Prato 1-3 (28' aut. Sottili, 43' e 55' Tomaselli, 80' Aleksic)

Ghiviborgo-Ravenna 3-1 (4' Saporetti, 11' e 28' Mosti, 42' Lauria)

Mezzolara-Tritium 1-5 (8' Bertani, 11' Gambino, 20' e 86' D'Agostino, 48' e 66' Gobbi)

Real Forte Querceta-Sammaurese 2-1 (4' e 49' Grassi, 83' Merlonghi)

Rimini-Lentigione 0-2 (46' Adusa, 90' Formato)