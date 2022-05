Serie D, hurrà Ravenna. Travolto il Lentigione a Milano

Sport

Rimini

| 19:49 - 08 Maggio 2022

Foto Venturini.

Vittorie per Ravenna e Sammaurese in trasferta, cade il Forlì. Travolto il Lentigione dall'Alcione, GhiviBorgo e Real Forte Querceta persdono rispettivamente a Carpi e in casa con Tritium. Il Seravezza cade a Rimini, il Prato fa lo stesso a Correggio, per l’Aglianese harakiri interno nel recupero contro il Sasso Marconi.



I tabellini

Aglianese-Sasso Marconi 1-2 (37' Nieri, 89' Grazhdani, 94' Draghetti)

Alcione Milano-Lentigione 7-3 (8' Caprioni, 12' Maini, 21' Formato, 24' Zito, 36' Maini, 37' Morselli, 44' Manuzzi, 62' Manuzzi, 64' Morselli, 90' Adusa)

Athletic Carpi-Ghiviborgo 1-0 (65' Calanca)

Borgo San Donnino-Sammaurese 1-2 (2' Lancellotti, 55' Merlonghi, 72' Gaiola)

Correggese-Prato 2-0 (67' Simoncelli, 86' Ba)

Fanfulla-Bagnolese 1-0 (57' Bernardini)

Mezzolara-Forlì 2-1 (22' Fort, 30' Manara, 85' Landi)

Ravenna-Progresso 5-0 (11' Guidone, 14' Guidone, 60' Mendicino, 63' Guidone, 71' Guidone)

Real Forte Querceta-Tritium 0-1 (91' Gobbi)

Rimini-Seravezza P. 3-0 (2' Mencagli, 55' Contessa, 70' aut. Zanoli)



LA CLASSIFICA

RIMINI 86 punti, RAVENNA 80, LENTIGIONE 77, CORREGGESE 56, ATHLETIC CARPI 55, MEZZOLARA 53, AGLIANESE E SAMMAURESE 50, ALCIONE MILANO 47, FORLI’ E SERAVEZZA 46, FANFULLA E PRATO 45, REAL FORTE QUERCETA 40, GHIVIBORGO 39, BORGO SAN DONNINO 35, BAGNOLESE E PROGRESSO 34, SASSO MARCONI 33, TRITIUM 31.