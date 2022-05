Rimini Calcio, il giorno della festa. Gaburro: 'Spero di restare, la C sarebbe un'esperienza stimolante'

Sport

Rimini

| 15:12 - 21 Maggio 2022

Marco Gaburro (foto Venturini).

Ultima fatica di campionato per il Rimini che al Neri ospita il Lentigione (80 punti, terzo posto) sotto i riflettori di Sportitalia che darà la partita in diretta. Una festa per celebrare la promozione in serie C, premiare i protagonisti con la Coppa, dare loro la vetrina che meritano. Per l'occasione biglietti a un euro in tutti i settori tranne centrale e centralissima (per i quali il costo è di 5 euro). Lunedì si conoscerà il calendario della poule scudetto: si gioca il 25, il 29 e l'1 giugno. Le squadre del trangolare assieme al Rimini sono Recanatese e San Donato Tavarnelle.



LA PARTITA “Siamo riusciti nel nostro intento, arrivare all'ultima giornata con la serie C già in tasca – dice mister Marco Gaburro - ed evitare una partita molto difficile dal punto di vista tecnico. Abbiamo tenuto una media punti altissima e fatto qualcosa di straordinario. Comunque anche questa partita rimane agli archivi e cercheremo di onorarla al meglio. Sarà una gara aperta, il fatto che giochino giocatori che hanno giocato un po’ di meno, possono avere la motivazione in più per spingere”.



Tra i pali della porta biancorossa ci sarà Piretro: “E' l’unico ragazzo che non è mai sceso in campo, si è sempre allenato come fosse un titolare, è stato da esempio per tutti i compagni”.





IL FUTURO Marco Gaburro va verso il rinnovo. Ha un accordo con la società di rinnovo automatico in caso di vittoria. “Ho il sentore che si possa continare insieme, qui rimarrei volentieri. Ho voglia di fare una esperienza più stimolante per me e so benissimo che questa esperienza metterebbe in gioco tutti e non solo il sottoscritto e sotto questo punto di vista mi setno ampiamente tutelato. Aspetto di incontrarmi con la società, e prima ci sono delle tappe da rispettare che riguardano dirigenza e direttore sportivo. Credo entro i primi giorni di giugno se ne saprà di più".



Qualche società ha già bussato alla sua porta?



“Che c’è stato l’interessamento di qualcuno sì, ma non ho approfondito l'argomento. A tutti ho detto che ho una opzione con il Rimini e se tutto va come deve andare non ci sarà bsogno di prendere in mano il telefono...”.

Quanto dovrà cambiare il Rimini per affrontare la serie C?



“Questa domanda va rivolta più al direttore sportivo, mi fido delle persone con cui ho lavorato e che penso abbiano una competenza tecnica elevata. In serie D ho fatto 15 campionati, la C l’ho fatta poco. Su modalita e tipo di differenza il più idoneo a rispondere è il direttore sportivo”.





E come atteggiamento tattico?



“Siamo stati abbastanza elastici in fase di costruzione, credo che la differnza più grossa sarà a livello difensivo. Ci saranno più momenti in cui l’avversario potrà fare qualcosa di diverso o tenere di più il pallino del gioco. Credo in via generale che serva di più cambiare atteggiamento in fase difensiva, alzarsi o abbassarsi a seconda dei momenti, cosa a cui non è stata allenata in questa stagione”.





Ha delle richieste da fare al club?



“Io non ho richieste. La mia garanzia è se ci sono le mie figure tecniche di riferimento con cui mi sono rapportato come Maniero e Cherubini. Non sono nella posizione di fare delle richieste tecniche, sono nella posizione di mettermi a disposizione della società: loro sanno come lavoro, se sarò ancora qui cercheremo di ottenere il massimo utilizzando il mio modo di vedere il calcio e di lavorare”.