Calcio D, il Rimini a Sasso Marconi cerca il punto per la C

Marco Gaburro.

Il Rimini cerca il punto promozione sul campo del Sasso Marconi (33 punti) che a sua volta è in lotta per evitare la retrocessione diretta assieme a Tritium (31), Progresso (34), Bagnolese (34) e Borgo San Donnino (35). Si accontenterà di un punto da squadra emiliana per giocarsi tutto nell'ultima partita o cercherà il colpo grosso?



“Mi aspetto a una squadra pronta a combattere, dopo il colpaccio di Agliana ha ritrovato speranza concreta di playout e i tre punti darebbero loro ancora più certezza riguardo a questo traguardo. Ma questi sono pensieri del Sasso Marconi – dice Gaburro - per quanto ci riguarda siamo sereni e compatti. Occorrerà un approccio simile a quello avuto nel match contro il Seravezza, dovremo giocare una partita essenziale, proiettati in avanti cercando di concedere quasi nulla dietro. Avreno di fronte un avversario che rispetto al Seravezza avrà più gamba e testa del Seravezza, però da parte nostra ci sono tantissime motivazioni”.

Che squadra si aspetta?



“Il Sasso Marconi è una squadra aggressiva e che cerca di giocare, ha freschezza di di gamba, non sta lì ad aspettarti”.

Ancora assenti per infortunio Carboni e Haveri, out Piscitella per un affaticamente. Giocheranno probabilmente Pietrangeli, Contessa e Ferrara. Rientra Tanasa dalla squalifica.