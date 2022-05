DIRETTA TESTUALE Calcio D Sasso Marconi - Rimini

Sport

Rimini

| 09:12 - 15 Maggio 2022

Sasso Marconi - Rimini



SASSO MARCONI (4-3-3):

In panchina:

All. Gori

RIMINI (4-3-3):

In panchina:

All. Gaburro.



ARBITRO:

RETI:

AMMONITI:

ESPULSI:

NOTE:



Esodo di tifosi biancorossi per sostenere la squadra nell'ultima trasferta stagionale: al Rimini è sufficiente un punto per conquistare la matematica promozione in Serie C con un turno d'anticipo. Mister Gaburro ha convocato tutti i 26 giocatori della rosa: Carboni, Haveri e Piscitella sono indisponibili. In attacco Ferrara affiancherà Mencagli e Gabbianelli, a centrocampo Greselin con Tonelli e il rientrante Tanasa, in difesa i tre under (Lo Duca, Contessa e Pietrangeli) più l'over Panelli. Tra i pali Marietta.



Inizio gara ore 16