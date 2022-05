Sport

Rimini

| 12:33 - 08 Maggio 2022

Fantasy kit di Rimini e Seravezza Pozzi (design di David Pellegrini e Riccardo Giannini).



RISULTATO:



RIMINI (4-3-3):

In panchina:

All. Gaburro.

SERAVEZZA POZZI (4-3-2-1):

In panchina:

All. Incerti.



ARBITRO: Sacchi di Macerata.

RETI:

AMMONITI:

ESPULSI:



Inizio gara ore 17