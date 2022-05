Torna il Santarcangelo Festival, tanti artisti internazionali per la prima volta in Italia

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 13:32 - 06 Maggio 2022

Tomasz Kirenczuk (foto Marcin Oliva Soto).



Torna dall'8 al 17 luglio Santarcangelo Festival, la più longeva manifestazione italiana dedicata alle arti performative contemporanee, con la 52/a edizione dal titolo "Can you feel your own voice". Alla guida della rassegna multidisciplinare diffusa nel borgo medievale di Santarcangelo di Romagna da quest'anno c'è Tomasz Kireńczuk, drammaturgo, critico teatrale e curatore polacco, che condurrà il triennio 2022-2024 all'insegna dell'impegno sociale e politico, coinvolgendo molte compagnie internazionali per la prima volta in Italia. Teatro, danza e musica, ma anche discipline trasversali che vanno dall'attivismo politico al documentario: insieme, spiega il direttore artistico, "comporranno un racconto polifonico sul presente all'interno dello spazio dell'arte, che si configura come un'enclave sicura, in cui sperimentare diverse forme di convivenza sociale e confrontarsi con ciò che è represso, scomodo e dimenticato".



Numerose presenze internazionali faranno il loro debutto assoluto in Italia: tra gli altri, la coreografa portoghese Mónica Calle, la regista e performer franco-belga Léa Drouet, la performer mozambicana Márilu Mapengo Namóda, il danzatore, performer e coreografo brasiliano Calixto Neto che riprende una coreografia di Luiz de Abreu, la regista polacca Anna Karasińska.



Saranno prime italiane anche gli spettacoli della performer sudafricana Ntando Cele, della performer e coreografa svizzera Teresa Vittucci, di Marina Otero, tra le artiste più importanti della nuova generazione di theatre maker sudamericani (alla sua prima europea), del giovane performer bielorusso Igor Shugaleev e della scrittrice, performer e regista polacca Maria Magdalena Kozłowska. Tra gli artisti italiani Annamaria Ajmone, la coreografa di stanza a Berlino Rita Mazza, Cristina Kristal Rizzo, tra le più rinomate dancemaker della scena contemporanea italiana, Stefania Tansini, Motus e CollettivO CineticO. Il Festival realizzerà anche una proposta di clubbing sperimentale, in linea con la tradizione romagnola che nei club ha visto nascere alleanze sociali e nuovi movimenti politici e culturali.