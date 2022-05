Rimini, oltre 6 milioni per 36 nuove case popolari nell'area ex nuova Questura

Attualità

Rimini

| 12:55 - 06 Maggio 2022

Ex nuova questura.



Saranno 36 i nuovi alloggi di edilizia residenziale sociale che sorgeranno a Rimini nell'area ex nuova Questura e che saranno realizzati grazie a un contributo di 5,5 milioni di euro dalla regione, mentre l'amministrazione comunale investirà 1 milione e 100.000 euro. E da metà maggio l'agenzia del Piano Strategico del comune di Rimini, in collaborazione con Acer, allestirà nell'area un ufficio mobile, per tastare il polso alla popolazione, verificando bisogni e accogliendo suggerimenti al fine di implementare il progetto. Si tratta di una modalità innovativa di pianificare lo sviluppo di singole parti della città, partendo dalle istanze e dalle esigenze di chi vi abita, in armonia con le indicazioni sulla visione di Rimini contenute nel Piano Strategico. Si approfondiscono dunque, sentendo in prima persona in residenti, i fattori che determinano la scelta del quartiere in cui abitare, come si vive nel quartiere, quali possano essere le azioni da mettere in campo per favorire la socialità e la solidarietà tra vicini di casa.



L’ufficio mobile allestito dall’agenzia del Piano Strategico si fermerà in diversi punti del quartiere: ad esempio nel parcheggio davanti allo stadio romeo Neri, nel parco della scuola tra via Balilla e via Masaniello e ancora all’imbocco della pista ciclabile tra via Balilla e via Lagomaggio. Sarà anche un’opportunità per promuovere momenti di aggregazione attraverso l’organizzazione di attività laboratoriali con adulti e bambini.



IL PROGETTO La superficie nella quale verranno realizzati 24 alloggi a canone sociale e 12 a canone calmierato si estende su 2265 metri quadrati tra le vie Giovanni Pascoli, Ugo Bassi, IX Febbraio 1849 e Flaminia. "Saranno dotati di caratteristiche di alta sostenibilità, efficienza energetica, massima accessibilità e sicurezza, attorno al quale sviluppare un programma di riqualificazione orientato a migliorare la qualità urbana e dell’abitare", evidenziano da palazzo Garampi. Oltre alle opere di urbanizzazione collegate alla realizzazione degli alloggi, il progetto comprende anche complessivi interventi di riqualificazione lungo l’asse di Via Arnaldo da Brescia, a servizio dei residenti della zona.