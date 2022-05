Basket D, Tigers ospita il Podenzano: sabato il via ai playoff

Sport

VillaVerucchio

| 12:53 - 06 Maggio 2022

Il coach dei Tigers Evangelisti.

E' tempo di playoff. E questo primo turno mette di fronte i Fast Coffee Villanova Tigers alla realtà più a nord della serie D regionale, il Basket Podenzano, in provincia di Piacenza, divisa 280 km da Villa Verucchio. Gara1 è in programma alla Tigers Arena sabato 7 maggio alle ore 21.

I Tigers sono approdati alla post-season come terza in campionato, dunque con il fattore campo in caso di eventuale “bella”. Podenzano si è classificata sesta nel girone A, con record 10-10, ma giocando fino alla fine alla pari con le prime della classe, sfiorando la vittoria all’ultima giornata contro la capolista Vis Persiceto (55-59, all’ultimo minuto).

Villanova Basket Tigers, con i due nuovi innesti Manu Benzi e Nico Caverzan, arriva alla postseason con un record in stagione regolare di 13-7. Ora però si riparte da zero: è un campionato tutto nuovo, da dentro-fuori, al meglio delle due gare su tre.

“Siamo consci che contro Podenzano, ci sarà da sudare e da soffrire ma siamo pronti. Finalmente giochiamo i playoff, è il traguardo inseguito da inizio stagione, non vediamo l’ora di scendere in campo” fotografa Gara1 il coach delle Tigri, Cristian Evangelisti.

Che avversario ospiterete alla Tigers Arena, sabato?

“Podenzano è una squadra molto giovane con due giocatori cardine over 30: il lungo Pirolo, molto fisico, capace di farsi spazio sotto le plance, e dotato di buona mano da 3 punti; e Coppeta, giocatore dalla buona tecnica, nell’uno vs uno frontale e da 3 punti. Tra i giovani, spicca il 21enne Fellegara, play di 190 cm e miglior marcatore della squadra (190 punti insieme a Rigoni, 183.) Sa far giocare la squadra, ha un ottimo tiro dall’arco, è un giocatore completo. I piacentini dispongono poi di tre guardie con buone doti di penetrazione e tiro dall’arco, e Devic, guardia che esce dalla panchina dal tiro mortifero.

è una squadra che può correre, molto completa, ha entusiasmo, e propone molte difese tattiche: occorrerà davvero prestare tanta attenzione”.

Si parte da zero, i Tigers hanno il fattore campo.

“C’è tanta voglia di fare bene, siamo carichi. I due nuovi ingressi (Benzi e Caverzan) allungano le rotazioni, e il beneficio si è sentito già in allenamento, dove il livello si è alzato. I ragazzi hanno fatto un buon lavoro, e tutto questo impegno intendono mostrarlo in campo. I playoff sono gare senza domani, ma è necessario entrare sul parquet abbinando tranquillità e fiducia alla giusta cattiveria e intensità, gli ingredienti che servono per queste gare. Dovremo colpire i loro punti deboli e fare il nostro gioco, per partire con il piede giusto davanti ai nostri tifosi (che attendiamo molto numerosi) ed essere protagonisti in questa serie”.

La partita sarà trasmessa mercoledì 11 maggio alle ore 22.30 su IcaroTv (canale 18 digitale terrestre)