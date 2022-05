Alpini a Rimini, la gioia di Indino: "bar, ristoranti e locali pieni grazie a questi eterni ragazzi"

Attualità

Rimini

12:43 - 06 Maggio 2022

Gianni Indino.



Cappello d'ordinanza e bandiera tricolore, Gianni Indino dà il suo personale benvenuto agli Alpini in qualità di presidente della Confcommercio Rimini, invitando la popolazione ad accettare, tra domani e dopodomani (7-8 maggio), in previsione del clou dell'evento, "qualche piccolo disagio con serenità ". Anzi, aggiunge, "averne di questi disagi!".



Finora, nonostante la pioggia e la concomitanza dell'Adunata con il Macfrut, non si sono registrate grosse criticità alla viabilità. Invece pub, bar, ristoranti e hotel sono stati riempiti "da eterni ragazzi che con la loro coinvolgente simpatia stanno conquistando la città". Indino ricorda i trascorsi da Alpino e si definisce orgoglioso "di avere firmato la lettera d’invito rivolta all’organizzazione per sostenere la candidatura di Rimini ad ospitare la 93^ Adunata nazionale". "Non è stato facile raggiungere l’obiettivo di averla qui, ma la città ci è riuscita e posso assicurare che le altre città candidate non hanno preso molto bene il fatto che l’evento sia arrivato nella nostra città", spiega Indino, che lancia una piccola frecciata "a chi predicava di non venire a Rimini in questi giorni per evitare di trovare molto traffico": "ha perso un'occasione per tacere".