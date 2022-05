Attualità

Verucchio

| 11:55 - 06 Maggio 2022

L'immondizia abbandonata.

Immondizia abbandonata a terra dopo una gara ciclistica a Villa Verucchio. La segnalazione arriva da un nostro lettore corredata da foto che mostra i sacchi con l'immondizia buttati a terra. "Quello che hanno lasciato a Villa Verucchio in via Togliatti dopo la gara ciclistica del 1 maggio" scrive il nostro lettore.











