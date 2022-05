Iniziata la pacifica invasione degli Alpini in provincia di Rimini

Eventi

Rimini

| 11:01 - 06 Maggio 2022

Accensione della fiamma - foto Cherchi.

La pioggia saluta l'inizio della 93esima Adunata Nazionale degli Alpini che fino a domenica vede una pacifica 'invasione' di oltre 400mila 'penne nere' in provincia di Rimini. Un evento atmosferico che non influisce sui partecipanti, abituati a ben altre situazione. Tanti eventi ufficiali e conviviali animeranno le giornate riminesi, con gli alpini attesi in molte piazze della provincia.

Il ruolo degli Alpini è sempre attuale nella storia dell'Italia. Il loro credo fondamentale è la solidarietà. Aiutare tutti, soprattutto i più deboli, con spirito di servizio.



A raccontarcelo (IN AUDIO) è Massimo Cortesi Ufficio Stampa dell'Associazione Nazionale Alpini