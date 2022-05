Misano Grand Prix Truck, manca poco al ritorno dei 'bisonti della strada'

Eventi

Misano Adriatico

| 10:17 - 06 Maggio 2022

Immagine di repertorio.



È partito il countdown che segna l’avvicinamento al Misano Grand Prix Truck 2022. Due settimane al ritorno dei “bisonti della strada” in pista al Misano World Circuit per il primo round stagionale ed unica tappa italiana del Goodyear FIA European Truck Racing Championship.



Al “Marco Simoncelli” si alzerà il sipario sulla serie continentale che vede al via 15 iscritti, impegnati in 32 gare e 8 eventi. Numero 1 per il tre volte campione e detentore del titolo Norbert Kiss, reduce da una stagione incredibile con 11 vittorie e 10 pole position sulle 12 possibili.



Nel 50° anniversario del circuito si festeggiano anche 30 anni di corse in pista a Misano World Circuit del Goodyear FIA European Truck Racing Championship, che qui debuttò nel 1992. Due le gare in programma al sabato e altrettante quelle che si svolgeranno domenica.



C’è grande attesa per l’appuntamento che segnerà un ritorno al pre-pandemia, a cominciare dalle presenze. Dopo i 10.000 spettatori dell’edizione 2021, quella della ripartenza in un contesto ancora condizionato dal Covid, si prevede un ritorno al passato con un avvicinamento alle 40.000 presenze. Un dato significativo per un evento che ha anche un importante risvolto economico per l’indotto sul territorio, misurato prima del Covid in 14 milioni di euro.





L’edizione 2022 segnerà anche il ritorno dell’area commerciale nel paddock, dove le case costruttrici e le aziende del settore presenteranno le principali novità alla community dei camionisti.







Ritorno al passato anche per l’atteso raduno dei camion decorati, che tornerà ad ospitare il consueto numero di 200 mezzi, provenienti da tutta Europa.





Dopo due anni di stop riprenderanno anche i test drive, organizzati dai media partner Vado E Torno e Trasportare Oggi, che vedranno coinvolte, con i loro veicoli, le case costruttrici DAF, Iveco, Mercedes-Benz Trucks e Renault Trucks. Sono previsti sia giri in pista che in strada, secondo slot prestabiliti, in entrambe le giornate. Per poter partecipare occorrerà registrarsi presso lo stand dei due media partner nell’area prove (paddock 1).







Non mancherà, infine, l’animazione. Alla MWC Squadre, nelle due giornate, ci saranno musica e intrattenimento, dal mattino sino a sera, firmato Open Stage. Sabato si esibirà dal vivo il giovane dj e producer milanese Kharfi, mentre domenica sarà la volta del cantautore calabrese Santino Cardamone. Sabato sera torna anche la festa dei camion decorati.







In base alle aggiornate disposizioni normative, per accedere al circuito non occorre green pass e non sono previste limitazioni.



È ancora possibile acquistare i biglietti in prevendita. Sul sito misanocircuit.com e sulla piattaforma TicketOne è disponibile un biglietto circolare che comprende l’accesso alla tribuna, all’area sportiva e commerciale nel paddock e l’accesso alla MWC Square con tutte le sue proposte e iniziative speciali