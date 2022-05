Calcio Promozione: arriva il Loreto, il Gabicce Gradara cerca il riscatto

Sport

Gabicce Mare

06 Maggio 2022



La pesante sconfitta sul campo della Vigor Castelfidardo, che poteva essere messa in preventivo alla vigilia vista la forza della squadra allenata da mister Manisera forte del secondo posto in classifica, in casa Gabicce Gradara è stata di certo inattesa per le dimensioni (6-1). Una giornata no che ha coinvolto tutta la squadra che si è espressa al di sotto del suo standard abituale; per fortuna, in virtù del risultato delle dirette rivali per i playoff, non è cambiata di tanto la classifica: il Gabicce Gradara è scivolato al sesto posto, a -1 dall'ultima posizione utile per la post season.

“Guarda caso – osserva mister Papini – la prima volta che la scorsa settimana ho toccato l'argomento playoff la mia squadra è stata punita. Non ne voglio parlare soprattutto perché ne siamo fuori al momento. Meglio concentrarci su come correggere certi errori e ritornare da subito a fare punti”.

Mister Papini, cosa non è andato per il verso giusto a Castelfidardo?

“E' stata una giornata no, che può capitare specialmente dopo undici risultati utili con quattro partite in cui non abbiamo subito gol. A loro è andato tutto bene, a noi tutto male. Siamo mancati prima di tutto sotto l'aspetto mentale, non abbiamo avuto l'approccio giusto. Una partita nata sotto una cattiva stella e che avevamo in parte raddrizzato, e che poi ha preso una piega imprevista. Abbiamo sbagliato e basta, io per primo che sono l'allenatore, non ci sono attenuanti”.

Teme un contraccolpo?

“In settimana ho visto i miei giocatori molto dispiaciuti, si tocca con mano da parte di tutti la voglia di riscatto e confido in una pronta reazione. Il vero Gabicce Gradara è un altro, lo sappiamo e lo abbiamo dimostrato con buone prestazioni, però occorre farlo in ogni partita. Non ci siamo riusciti nello scorso turno, dobbiamo riscattarci nel prossimo”.

Il calendario vi dà una mano: affrontate allo stadio Magi il Loreto, penultimo in classifica con 16 punti a tre lunghezze dall'ultima posizione playout occupata dal Sassoferrato Genga e nella prossima partita sarete di scena su campo del già retrocesso Cantiano.

“Vi faccio notare che il Cantiano ha fermato il Montecchio sul 2-2 e ha battuto il Villa San Martino 3-2 per cui dovremo fare molto bene per venirne a capo. Ora comunque sono concentrato sul Loreto che cerca disperatamente di evitare la retrocessione diretta. Venderà cara la pelle lottando con feroce determinazione su ogni pallone, cercando di ricavare il massimo. Dovremo giocare con molta attenzione e lucidità, avere lo spirito giusto per far prevalere la nostra rabbia”.

Quanto alla formazione, rosa quasi al completo. Ancora assente il difensore Maggioli, infortunato.