Rimini, la Finanza vicina agli Alpini: intensificati i controlli durante l'Adunata

Attualità

Rimini

| 10:03 - 06 Maggio 2022

La Finanza a sostegno degli Alpin.

Anche la Guardia di Finanza è impegnata durante l'Adunata Nazionale degli Alpini a Rimini. Per tutta la durata dell'evento le Fiamme Gialle saranno operative con un piano di intensificazione di controllo economico del territorio e contrasto alla circolazione dei prodotti contraffatti. Il marchio dell'Associazione Nazionale degli Alpini è registrato e, come tale, soggetto alle regole di utilizzo e copyright. Sono 50 i militari della Finanza dedicati a questi specifici controlli nelle zone interessate dalla manifestazione. Verificheranno anche il corretto rilascio di scontrini e ricevute fiscali.

Nei giorni scorsi il comandante Provinciale della Finanza di Rimini Col. Coscarelli si è incontrato con il responsabile commerciale e marketing di Ana per ottimizzare l'operato dei finanzieri riminesi in questi giorni.





"Il contrasto all’evasione fiscale" si legge nella nota delle Fiamme Gialle "infatti, passa anche dalla corretta emissione della documentazione a comprova delle transazioni. Tali controlli rientrano tra le prerogative della Guardia di Finanza quale polizia economico finanziaria. In tale accezione, il Corpo si distingue da ogni altra Forza di Polizia e dalle Agenzie che tutelano l’Erario essendo in grado di colpire, nella loro globalità, tutti quei fenomeni che costituiscono ostacolo alla crescita ed alla realizzazione di un mercato pienamente concorrenziale su cui basare lo sviluppo di una società più equa ed attenta ai bisogni di ciascuno."