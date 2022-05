Chiusura strade a Bellaria per il Giro d’Italia HandBike, percorso e orari

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 09:50 - 06 Maggio 2022

La piantina del circuito cittadino.

Il Giro d’Italia Handbike a Bellaria domenica 8 maggio porterà ad alcune chiusure stradali in città. L’orario interessato è dalle 9.30 alle 13.30. Le vie che si trovano all’interno del circuito si potranno utilizzare in uscita fino alle 10 nel varco presidiato di via Tibullo (direzione via Pinzone e zona Colonie). Ci sarà un altro varco in entrata ed uscita, sempre fino alle 10, in via Trabaccolo/Panzini. Durante lo svolgimento della gara, dalle 10.30 alle 12.30, non sarà consentita nessuna circolazione, nemmeno dai varchi. Rimane ovviamente la possibilità di circolare nelle vie interne al circuito.