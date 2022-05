Basket B, coach Ferrari: 'Abbiamo giocato in maniera inqualificabile'

Sport

Rimini

| 01:46 - 06 Maggio 2022

il coach Mattia Ferrari (Foto De Luigi).



Non le manda a dire coach Mattia Ferrari dopo il ko patito al Flaminio dalla sua squadra per mano dell'NPC Rieti.

"Innanzitutto voglio fare i complimenti alla NPC Rieti per la partita disputata, hanno meritato questa vittoria giocando una partita di grande intensità e grinta. Voglio chiedere scusa a tutte le persone che sostengono questo progetto e che ci vogliono bene: dalla Società ai soci, dagli sponsor a tutti i nostri tifosi che anche questa sera sono stati eccezionali nel sostenerci - le parole del tecnico biancorosso - Chiedo scusa perché abbiamo giocato semplicemente in maniera inqualificabile una partita che poteva essere molto determinante per il finale della nostra regular season. Ci dobbiamo vergognare per come abbiamo giocato ed approcciato una sfida che aveva una posta in palio altissima davanti al pubblico di casa."