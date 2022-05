Basket B, RivieraBanca cede all'NPC Rieti nel rush finale: 69-76

Sport

Rimini

| 01:39 - 06 Maggio 2022

Eugenio Rivali (Foto Nicola De Luigi).



Sconfitta amara per RivieraBanca Basket Rimini che non riesce a ribaltare il risultato dell'andata contro la NPC Rieti che espugna così il PalaFlaminio (69-76) e condanna i biancorossi ad un momentaneo terzo posto in attesa dell'ultima giornata di campionato. Partita ad alta intensità che rimane in equilibrio per larga parte dei 40', poi nel finale l'allungo decisivo degli ospiti che conquistano così i due punti.



Sbloccano la partita i liberi di Timperi e di Saccaggi, poi quelli di Rinaldi (4-2). Tanti errori da un lato e dall’altro, poi ci pensano Arrigoni ed Antelli che con quattro punti in fila pareggia sul 6-6. Rinaldi fa 8-6, Tiberti piazza la tripla dell’8-9, poi segna con il fallo per l’8-12. Arrigoni fa 10-12, Tassinari pareggia a quota 12. Saladini mette la tripla del 12-15 cui risponde Saccaggi per il 15-15. Finisce così un primo quarto con tanto agonismo e molti errori da un lato e dall’altro.



Il secondo quarto si apre coi canestri di Broglia, la tripla di Saccaggi, l’appoggio di Timperi, il jumper di Tassinari e il tap-in di Broglia, che poi piazza anche la tripla del 20-24. Masciadri accorcia sul 22-24, Tassinari pareggia sul 24-24. Ancora Masciadri per il 26-24, poi Saladini pareggia sul 26-26. Tassinari inventa l’assist per Arrigoni, ma dall’altra parte va a segno anche Tiberti (28-28). Scarponi raccoglie il 30-28, poi Testa piazza la tripla del 30-31. Masciadri risponde per il 33-31, Tiberti segna i liberi del 33-33. Testa subisce fallo da tre e mette i liberi del 33-36. Antelli segna il 33-38, punteggio con il quale finisce il primo tempo.



Rivali sblocca la situazione in uscita dagli spogliatoi con un appoggio con fallo: 36-38. Rinaldi spara la tripla del 39-38. Cortese fa 1/2 ai liberi per il 39-39. Rivali fa 41-39 e 43-39. Tiberti accorcia con il jumper del 43-41, poi ancora Rivali segna con il fallo: 46-41. Timperi ne mette quattro in fila e porta Rieti sul 46-45. Bedetti mette i liberi del 48-45, Saladini le due triple che portano sul 48-51. Masciadri accorcia sul 50-51, poi Del Testa fa 50-54. Timperi mette il libero del 50-55. Tassinari fa 52-55, Saladini 52-57. Rinaldi fa 54-57 dalla lunetta. Dall’altro lato Rieti fissa il punteggio sul 54-59.



Negli ultimi 10' Bedetti spara la tripla del 57-59, Tassinari fa 59-59, Masciadri fa 62-59. Antelli fa 62-61, Arrigoni segna i liberi del 64-61. Del Testa fa 64-64, Timperi 64-66. Testa fa 64-69. Saccaggi fa 66-69, Testa ancora da tre per il 66-72, Rinaldi fa 67-72, Arrigoni 69-72. Del Testa fa 69-74 e la chiude. Finisce 69-76 per gli ospiti.



RivieraBanca Basket Rimini tornerà in campo domenica 8 maggio alle ore 18 al PalaFlaminio per l'ultima giornata di campionato contro LUISS Roma.





Il tabellino



RivieraBanca Basket Rimini-NPC Rieti 69-76

RIMINI: Masciadri 14 (4/6, 2/2), Arrigoni 10 (4/7, 0/1), Rinaldi 10 (1/1, 1/1), Rivali 10 (4/6, 0/1), Saccaggi 10 (1/3, 2/12), Tassinari 10 (5/10, 0/6), Bedetti 5 (0/2, 1/5), Scarponi (0/3, 0/1), Fabiani (0/1), Rossi NE, D'Argenzio NE, Mladenov NE. All. Ferrari, Brugè, Middleton.



NPC RIETI: Saladini 13 (2/5, 3/4), Testa 12 (0/2, 3/6), Tiberti 12 (3/9, 1/2), Timperi 11 (4/6, 0/2), Antelli 10 (5/6, 0/4), Del Testa 10 (1/2, 2/3), Broglia 7 (2/6, 1/1), Cortese 1, Godwin, Buccini NE, Imperatori NE, Papa NE. All. Ceccarelli.

(parziali 15-15, 33-38, 54-59)