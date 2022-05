Ragazza devasta senza motivo un bar a Riccione

Cronaca

Riccione

| 17:19 - 05 Maggio 2022

Una giovane donna arrabbiata, foto di repertorio.

Momenti di concitazione questa mattina (giovedì 5 maggio) in un bar di viale Dante a Riccione. Una giovane di 27 anni, intorno a mezzogiorno, ha seminato lo scompiglio, scaraventando tavoli e sedie all'esterno del locale, danneggiando anche alcune fioriere. Uno scatto di ira che ha messo in apprensione le persone presenti e costretto all'intervento le forze dell'ordine: sul posto Carabinieri e polizia municipale, oltre al personale del 118. La giovane si è calmata e alla fine è salita sull'ambulanza per il trasporto all'ospedale Ceccarini, dove è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. Come riferito dal consigliere comunale di Riccione Marzia Boschetti, la ragazza è stata presa in cura dai servizi psichiatrici.